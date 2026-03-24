Nach ewigem Streit: Schwarzbau-Häuser werden trotz Wohnungsnot abgerissen

Wolfratshausen - Im jahrelangen Streit um Schwarzbauten in Wolfratshausen hat das wahrscheinlich letzte Kapitel begonnen. Die drei Häuser am Isarspitz im Stadtteil Weidach werden abgerissen.

Das wahrscheinlich letzte Kapitel in einem fast zehn Jahre währenden Streit um Schwarzbauten in Wolfratshausen hat begonnen. © Sven Hoppe/dpa

Der Giebel zu hoch, das Gelände teils aufgeschüttet, Garagen statt Carports - und Terrassen an anderer Stelle als genehmigt: Die Behörden hatten bei den im Grünen gelegenen Häusern eine ganze Reihe von Bausünden geltend gemacht.

Bis zum 1. Mai müssen die Bauten verschwunden sein - diese Frist hatte das Landratsamt Bad Tölz-/Wolfratshausen nach Urteilen im vergangenen Jahr festgelegt. Für den Fall, dass die Häuser Anfang Mai noch stehen, würden Zwangsgelder fällig, je Wohnhaus 200.000 Euro, insgesamt für alle errichteten Bauten 722.000 Euro.

Das wird wohl nicht mehr geschehen. Denn der Abriss ist in vollem Gange.

Dass nicht gemäß der Genehmigung gebaut wurde, war schon bei einer Baukontrolle während der Errichtung der Häuser im Jahr 2017 aufgefallen. Ein Baustopp wurde jedoch missachtet - und stattdessen weitergebaut, wie das Landratsamt im vergangenen Jahr erläuterte. Der Bauherr habe sich bewusst über die Baueinstellung hinweggesetzt.

Ein Rückbau auf das genehmigte Maß kam aus Sicht des Landratsamts aufgrund der gravierenden Planabweichungen nicht in Betracht. Seitdem wurde in immer neuen Gerichtverfahren um den drohenden Abriss gestritten.