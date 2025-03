Gewaltexzess: Männer drangsalieren Opfer mit Schraubenzieher und Heckenschere

Die Angeklagten (vorne) tauschen sich mit ihren Anwälten im Münchner Gerichtssaal aus. © Peter Kneffel/dpa

Zwei 21 Jahre alte Männer sind wegen gefährlicher Körperverletzung und schweren Raubes angeklagt.

Mit ihnen steht eine 20-Jährige vor Gericht, die die beiden Opfer in eine Wohnung in Fürstenfeldbruck gelockt haben soll. 1500 Euro sollen ihr dafür versprochen worden sein. Sie ist wegen Beihilfe zu den Taten angeklagt.



Die beiden Männer schwiegen zum Prozessauftakt zu den Vorwürfen gegen sie. Der Anwalt der angeklagten Frau verwies auf die Aussage seiner Mandantin bei der Polizei. Dabei hatte sie seinen Angaben zufolge eingeräumt, die Opfer in die Wohnung gelockt zu haben. Sie will aber keine Ahnung davon gehabt haben, was die anderen beiden Angeklagten vorhatten.

Neben den beiden Angeklagten sollen noch zwei weitere, bislang nicht identifizierte Männer an der Tat beteiligt gewesen sein.

Laut Anklage stürmten sie mit Schraubenziehern, Zangen und einer Heckenschere in die Wohnung und schlugen 20 bis 30 Minuten auf ihre Opfer ein.