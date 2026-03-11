Regensburger Ex-OB Wolbergs wieder wegen Parteispenden vor Gericht

München - Der frühere Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (55) steht erneut vor Gericht.

Joachim Wolbergs (55), früherer Oberbürgermeister von Regensburg, sitzt im Verhandlungssaal des Münchner Landgerichts. © Armin Weigel/dpa

Verhandelt wird über Parteispenden aus der Baubranche für den Kommunalwahlkampf 2014. Wolbergs war bis 2019 Mitglied der SPD.

Der Prozess vor dem Landgericht München I ist eine teilweise Neuverhandlung des zehnmonatigen Verfahrens vor dem Landgericht Regensburg in den Jahren 2018/19. Der Vorwurf lautet Vorteilsnahme.

Mit eindringlichen Worten schilderte der 55-Jährige, wie der Wahlkampf damals organisiert war und wie er die Ermittlungen und Gerichtsverfahren erlebte.

Er sei blauäugig gewesen, sagte er. Sein Verteidiger kritisierte die Rechtslage bei Parteispenden auf kommunaler Ebene. Diese entspreche nicht der Lebenswirklichkeit.

Der Kommunalpolitiker war 2019 wegen Vorteilsnahme verurteilt worden, aber straffrei geblieben.