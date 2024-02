Frau bei Freigang getötet: Mann zu zehn Jahren Haft verurteilt

Göttingen - Im September 2021 wird eine Frau am Rand eines Maisfelds in Moringen ( Landkreis Göttingen ) tot aufgefunden. Sie wurde erstochen. Schnell richtet sich der Verdacht gegen einen psychisch kranken Freigänger. Nun gibt es ein Urteil.

Der 59-jährige Angeklagte wurde wegen Totschlags verurteilt. © Stefan Rampfel/dpa

Ein vielfach vorbestrafter Mann, der bei einem Freigang aus dem Maßregelvollzug eine Frau getötet hat, ist vom Landgericht Göttingen zu zehn Jahren Haft verurteilt worden.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der heute 59-Jährige die Frau im September 2021 am Rand eines Maisfeldes in Moringen bei Göttingen erstach, wie der Vorsitzende Richter bei der Urteilsverkündung am Montag sagte.

Das Urteil lautet auf Totschlag.

Weil der psychisch kranke Mann während des langen Verfahrens im geschlossenen Vollzug untergebracht war, gelten drei Monate bereits als verbüßt.

Der Mann soll zudem nach der Haftstrafe in Sicherungsverwahrung kommen. In Sicherungsverwahrung kommen Menschen, die nach langjähriger Haft noch immer als gefährlich gelten. Sie werden dort auf unbestimmte Zeit untergebracht, bis sie als nicht mehr gefährlich gelten.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.