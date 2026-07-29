Nach Bluttat von Stade: Wie es für das Baby des mutmaßlichen Täters weitergeht

Stade - Im Sorgerechtsstreit um das Baby des Verdächtigen von Stade hat das Oberlandesgericht (OLG) Celle eine Beschwerde der Eltern zurückgewiesen.

Der Verdächtige (†45) soll in einer Jugendeinrichtung Ende Juni in Stade sechs Menschen erschossen haben. © Ulrich Perrey/dpa

Die Mutter hat weiterhin kein Aufenthaltsbestimmungsrecht und kein Recht zur Gesundheitssorge, wie eine Sprecherin des OLG mitteilte. Außerdem darf die Frau keine Angelegenheiten mehr für ihr Kind bei Behörden regeln.

Ermittler gehen davon aus, dass der Sorgerechtsstreit das Motiv für die tödlichen Schüsse in der Mutter-Kind-Einrichtung in Stade war.

Der Vater des Babys soll dort sechs Mitarbeitende der Jugendhilfe erschossen haben. Er nahm sich anschließend im Gefängnis das Leben. Das Baby lebt inzwischen getrennt von seiner Mutter in einer anderen Einrichtung.

In einem ersten Verfahren hatte das Amtsgericht Neustadt am Rübenberge den Eltern die Rechte entzogen und angeordnet, dass Mutter und Kind gemeinsam in der Einrichtung in Stade unterkommen sollen. Beide Elternteile wollten das nicht akzeptieren und legten Beschwerde ein - jedoch ohne Erfolg.