Mann erschießt sechs Mitarbeiter in Jugendeinrichtung: Ging es um einen Sorgerechtsstreit?
Stade - Am Montagmittag sind in einer Jugendhilfeeinrichtung mit Mutter-Kind-Wohngruppen in Stade (Niedersachsen) mehrere Schüsse gefallen. Sechs Menschen kamen dabei ums Leben. Ein Haupttäter wurde festgenommen.
Wie die niedersächsische Innenministerin Daniela Behrens am Abend auf der Pressekonferenz erklärte, handle es sich bei der Tat um ein familiäres Motiv. Sie bezeichnete diese als kaltblütige Tat ohne politischen Hintergründen.
Kathrin Schuol, Polizeipräsidentin von Lüneburg, gab weitere Details zum Tathergang: Gegen 12 Uhr gingen mehrere Anrufe bei der Polizei ein, dass Schüsse in der Dankersstraße gehört wurden. Vor Ort sicherten Polizisten das Gebäude und mussten zunächst klären, ob der Täter allein war oder ob es sich um mehrere handelte.
Vor Ort stellten die Beamten fest, dass vier Personen erschossen wurden, eine Person starb bei einem Reanimationsversuch. Eine weitere erlag ihren Verletzungen im Krankenhaus.
Bei allen getöteten Erwachsenen handelt es sich um Mitarbeiter der Einrichtung, vier Frauen und zwei Männer aus dem Kreis der Jugendhilfe. Keine dort Schutzsuchenden wurden angegriffen, so die Polizei.
Der mutmaßliche Täter soll ein 45 Jahre alter Mann aus Hannover mit türkischen Wurzeln sein. Er sei demnach polizeibekannt. Zunächst war der Mann flüchtig, das Fluchtfahrzeug wurde von einer 55-jährigen Frau gesteuert.
Durch Schüsse konnten der Verdächtige und die Frau unverletzt festgenommen werden. Die Fahrerin des Fluchtwagens habe eine enge Verbindung zur Familie des Täters, hieß es.
Außerhalb des Gebäudes wurden keine Personen verletzt. Die Schüsse fanden ausschließlich im Gebäude statt, erklärte die Polizeipräsidentin. Die Tatwaffe wurde sichergestellt, woher die Waffe kam und wie viele im Einsatz waren, ist Stand der Ermittlungen. Allerdings hatte der Täter keine Erlaubnis für die Waffe.
Tat-Motiv: Sorgerechtsstreit?
Bei dem Tat-Motiv handle es sich wahrscheinlich um einen Sorgerechtsstreit. Am heutigen Tag hätte es einen Termin gegeben, um über das weitere Sorgerecht zu entscheiden.
Dabei geht es um ein drei Monate altes Kind, sowie deren 34 Jahre alte Mutter. Beide seien unverletzt. Das Kind ist aktuell in Obhut. Die Mutter befinde sich in polizeilichen Maßnahmen, sowie eine weitere Person. Alle Bewohner der Unterkunft konnten sicher untergebracht werden.
Laut der bisherigen Ermittlungen habe der Täter keinen Bezug zu Stade und es gebe keine politischen Hintergründe.
Polizeivizepräsident Jörg Wesemann ergänzte, dass durch den Einsatz von Schusswaffen beim Reifen des Tatfahrzeugs, die beiden Flüchtenden kontrolliert zu Boden gebracht werden konnten.
Da der Tatort sehr weitläufig ist, wäre die Spuren nicht so leicht zu sichern, weswegen teilweise noch Sperrungen bis Dienstag andauern können. Außerdem habe die Polizei ein Hinweisportal freigeschaltet, um mögliche Zeugenhinweise entgegenzunehmen.
Noch wartet die Staatsanwaltschaft auf die Ermittlungsergebnisse, ein möglicher Haftbefehl könnte am Dienstag erlassen werden. Noch ist die Entscheidung unklar.
Erstmeldung: 13.38 Uhr, zuletzt aktualisiert: 20.35 Uhr
Titelfoto: Fabian Höfig/NEWS5/dpa