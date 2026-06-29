Mann erschießt sechs Mitarbeiter in Jugendeinrichtung: Ging es um einen Sorgerechtsstreit?

Stade - Am Montagmittag sind in einer Jugendhilfeeinrichtung mit Mutter-Kind-Wohngruppen in Stade ( Niedersachsen ) mehrere Schüsse gefallen. Sechs Menschen kamen dabei ums Leben. Ein Haupttäter wurde festgenommen.

Die Polizei ist nach Schüssen in Stade im Großeinsatz. © JOTO

Wie die niedersächsische Innenministerin Daniela Behrens am Abend auf der Pressekonferenz erklärte, handle es sich bei der Tat um ein familiäres Motiv. Sie bezeichnete diese als kaltblütige Tat ohne politischen Hintergründen.

Kathrin Schuol, Polizeipräsidentin von Lüneburg, gab weitere Details zum Tathergang: Gegen 12 Uhr gingen mehrere Anrufe bei der Polizei ein, dass Schüsse in der Dankersstraße gehört wurden. Vor Ort sicherten Polizisten das Gebäude und mussten zunächst klären, ob der Täter allein war oder ob es sich um mehrere handelte.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass vier Personen erschossen wurden, eine Person starb bei einem Reanimationsversuch. Eine weitere erlag ihren Verletzungen im Krankenhaus.

Bei allen getöteten Erwachsenen handelt es sich um Mitarbeiter der Einrichtung, vier Frauen und zwei Männer aus dem Kreis der Jugendhilfe. Keine dort Schutzsuchenden wurden angegriffen, so die Polizei.

Der mutmaßliche Täter soll ein 45 Jahre alter Mann aus Hannover mit türkischen Wurzeln sein. Er sei demnach polizeibekannt. Zunächst war der Mann flüchtig, das Fluchtfahrzeug wurde von einer 55-jährigen Frau gesteuert.

Durch Schüsse konnten der Verdächtige und die Frau unverletzt festgenommen werden. Die Fahrerin des Fluchtwagens habe eine enge Verbindung zur Familie des Täters, hieß es.

Außerhalb des Gebäudes wurden keine Personen verletzt. Die Schüsse fanden ausschließlich im Gebäude statt, erklärte die Polizeipräsidentin. Die Tatwaffe wurde sichergestellt, woher die Waffe kam und wie viele im Einsatz waren, ist Stand der Ermittlungen. Allerdings hatte der Täter keine Erlaubnis für die Waffe.