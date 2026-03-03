Nach Missbrauchslüge: Anklage gegen Ex-Partnerin von Josephine R.

Braunschweig - Eine Frau aus Salzgitter ( Niedersachsen ) soll mit ihren Missbrauchslügen mitverantwortlich dafür sein, dass ein Paar mehr als zwei Jahre unschuldig im Gefängnis saß.

Die Angeklagte soll mit ihren Missbrauchslügen mitverantwortlich dafür sein, dass ein Paar mehr als zwei Jahre unschuldig im Gefängnis saß. (Symbolbild) © Michael Matthey/dpa

Der 32-Jährigen werden falsche Verdächtigung, uneidliche Falschaussage und Freiheitsberaubung vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft Braunschweig mitteilte. Das Verfahren ist als Missbrauchskomplex um Josephine R. bekanntgeworden, weil die jahrelangen Missbrauchslügen und Fehlurteile seit Jahren die Justiz beschäftigen.

Die Angeschuldigte war selbst wegen eines falschen Geständnisses zu angeblichem Missbrauch und anderer Gewalttaten an ihrer Ex-Freundin Josephine R. im Jahr 2022 zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 6 Jahren und 5 Monaten verurteilt worden. Die Angeklagte hatte die Taten im Sommer 2022 vor dem Landgericht Braunschweig im Rahmen einer Verständigung eingeräumt.

Nach diesem ersten Prozess rückten schwere Missbrauchsvorwürfe des vermeintlichen Opfers Josephine R. gegen die eigene Mutter und den Stiefvater in den Fokus. Das Paar aus Bad Harzburg wurde nur wenige Tage nach dem ersten Urteil festgenommen.

Im folgenden Prozess verurteilte dieselbe Strafkammer die Mutter zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 13,5 Jahren mit anschließender Sicherungsverwahrung. Der Partner bekam neun Jahre und sechs Monate Haft.