Landwirt erschlägt Ex-Partnerin mit Eisenrohr: So lange muss er in den Knast

Hildesheim/Edemissen - Das Urteil steht fest: Nach dem grausamen Tod einer 38-jährigen Mutter in Edemissen (Niedersachsen) muss der Ex-Partner nun für 13 Jahre in den Knast.

Der 41-jährige Angeklagte (Mitte) vor dem Gericht in Hildesheim. © Michael Matthey/dpa

Der Landwirt aus Niedersachsen wurde von dem Landgericht Hildesheim wegen Totschlags und versuchten Mordes verurteilt. "Es besteht kein vernünftiger Zweifel daran, dass Sie der Täter sind", betonte der Vorsitzende Richter Rainer de Lippe am Dienstag im Gerichtssaal.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine lebenslange Gefängnisstrafe für den 41-Jährigen gefordert.

Die zahlreichen Indizien seien erdrückend, hieß es weiter. Derzeit sei das Urteil jedoch noch nicht rechtskräftig.

Der Angeklagte soll laut dem Gericht seine Ex-Partnerin Ende Februar 2025 mit einem Eisenrohr zunächst brutal auf den Kopf geschlagen und sie anschließend die Treppe eines Wohnhauses heruntergestoßen haben. Hierbei erlitt die Dreifachmutter ein Hirntrauma, Knochenbrüche und einen Schädelbruch. Sie starb wenig später an Blutverlust.

Thomas Sörgel, einer der beiden Verteidiger des Angeklagten, kündigte an, Revision gegen das Urteil einlegen zu wollen.