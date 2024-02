Prozess um Samuraischwert-Attacke: War Habgier das Motiv?

Braunschweig - Fast zehn Jahre nach einer tödlichen Samuraischwert-Attacke in Salzgitter hat der Angeklagte vor Gericht Schläge mit einer Glasflasche und Hiebe mit einem Schwert eingeräumt.

Der Angeklagte musste am Freitag vor dem Landgericht Braunschweig aussagen. © Moritz Frankenberg/dpa

Einen Mord aus Habgier, wie von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, wies der 43-Jährige am Freitag im Landgericht Braunschweig aber zurück. Das Opfer, der Cousin des Angeklagten, wurde wenige Tage nach der Tat im Sommer 2014 tot in dessen Wohnung gefunden.

Kurz nach der Tat soll sich der Deutsche mit philippinischer Abstammung abgesetzt haben. Erst mehrere Jahre nach dem gewaltsamen Tod des damals 41-Jährigen gelang es Ermittlern im Januar 2023, den Tatverdächtigen auf den Philippinen ausfindig zu machen.

Nach Überzeugung der Ermittler erhoffte sich der Mann, in der Wohnung seines Cousins Geld zu finden, weil er Frau und Kinder in Deutschland verlassen und auf den Philippinen ein neues Leben mit seiner ersten großen Liebe beginnen wollte. Er war hoch verschuldet.

Diese Motivation für das Geschehene ließ der Angeklagte am Freitag seinen Verteidiger zurückweisen. In einer Erklärung trug der Anwalt vor, dass sein Mandant seinen Cousin in dessen Wohnung besucht habe, um sich zu unterhalten und ein paar Bier trinken. Es sei aber zu einem Streit gekommen.