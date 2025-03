Schluss mit Doktorspielchen: Gericht schickt falsche Ärztin in Psychiatrie

Osnabrück - Sie wollte unbedingt Ärztin sein. Aber anstatt das Ziel mit guten Noten in der Schule und einem langjährigen Studium zu erreichen, fälschte eine junge Frau nach Ansicht des Landgerichts Osnabrück Schulzeugnisse und die Approbationsurkunde.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Angeklagte sich mithilfe einer gefälschten Approbationsurkunde im Jahr 2022 bei zwei Kliniken in Debstedt (Landkreis Cuxhaven) und im emsländischen Meppen erfolgreich beworben hatte.

Die Große Jugendkammer ordnete die Unterbringung der 23-Jährigen in einer psychiatrischen Klinik an. Zu groß sei die Gefahr, dass die junge Frau sonst wieder versuche, als falsche Ärztin zu arbeiten, begründete die Vorsitzende Richterin Nadine Laatz-Petersohn. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die heute 23-Jährige arbeitete in Debstedt als Anästhesistin und in Meppen in der Notaufnahme. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

In Debstedt arbeitete sie kurz als Anästhesistin, allerdings ohne Patienten zu behandeln. Ihre mangelnde Qualifikation fiel auf und sie erhielt die Kündigung. Nach ihrer Entlassung dort bewarb sie sich in Meppen und arbeitete in der Notaufnahme. Dort behandelte sie auch Patienten, indem sie Betäubungsspritzen setzte und Wunden vernähte.

Laut dem psychiatrischen Gutachter habe es für die Angeklagte keinen "Plan B" zum Beruf der Ärztin gegeben, sagte die Richterin. Mit diesem Berufswunsch habe sie aus dem Schatten ihres Bruders, vielleicht auch ihrer Familie treten wollen, sagte die Richterin.

Die notwendigen Zeugnisse habe sie gefälscht. Es sei damit zu rechnen, dass sie immer wieder versuchen würde, als Medizinerin zu arbeiten.

Die Gefahr, dass dabei am Ende auch Patienten sterben könnten, sei zu groß, als dass es die Kammer bei einer Verurteilung nach dem Jugendstrafrecht belassen könnte.