Tödlicher Radlader-Unfall bei Vater-Kind-Wochenende: Prozess startet

Bei einem Unfall mit einem Radlader in Toppenstedt starben im Juni ein fünfjähriger Junge und ein 39-jähriger Mann. Am Montag startet der Prozess.

Der Prozess beginnt am Montag (9.30 Uhr) am Landgericht Lüneburg. Die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten fahrlässige Tötung in zwei Fällen und fahrlässige Körperverletzung in elf Fällen zur Last.

Der Unfall passierte am 24. Juni vergangenen Jahres im niedersächsischen Toppenstedt südlich von Hamburg.

Nach den bisherigen Erkenntnissen soll der Mann mit einem Radlader eine Gruppe in einer Gitterbox umhergefahren haben.

Die Box löste sich und schlug auf Asphalt auf. Ein fünfjähriger Junge und ein 39-Jähriger starben, elf Kinder wurden verletzt.