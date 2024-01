Tödlicher Radlader-Unfall bei Vater-Kind-Wochenenede: Gutachter widerspricht sich selbst

Lüneburg - Vor dem Lüneburger Landgericht ist am Montag der Prozess gegen einen 44-jährigen Mann gestartet, der für den tödlichen Radlader-Unfall in Toppenstedt am 24. Juni 2023 verantwortlich sein soll. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten fahrlässige Tötung in zwei Fällen und fahrlässige Körperverletzung in elf Fällen vor.