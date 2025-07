20-Jähriger soll sich zu Messerattacke auf Frauen und Kinder bereit erklärt haben

Die Generalstaatsanwaltschaft erhebt schwere Vorwürfe gegen einen 20-jährigen Syrer. © Rolf Vennenbernd/dpa

Dem in Lennestadt im Sauerland lebenden Syrer werden Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung sowie Verabredung zum Mord vorgeworfen, teilte die Anklagebehörde mit.

Er sei verdächtig, zwischen Anfang 2019 und Ende 2024 der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) beigetreten zu sein und den sogenannten Treueschwur geleistet zu haben.

Bereits als Kind soll er in Syrien an Scharia-Kursen in Schulen, die vom IS betrieben wurden, teilgenommen haben. Nachdem er im Oktober 2022 nach Deutschland eingereist war, soll er weiter mit mindestens einem IS-Mitglied in Kontakt gestanden haben.

Nach Aufforderung durch diese Person soll er sich auch zu einem Messerangriff auf Frauen und Kinder bereit erklärt haben. Wie konkret diese Pläne waren, dazu machten die Ermittler keine Angaben.