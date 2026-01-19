32-Jährige schlägt Ehemann mit Hammer nieder und hält ihn gefangen

Düsseldorf – Eine 32-jährige Frau soll mit einem Komplizen ihren Ehemann schwer misshandelt und gefangen gehalten haben.

Die Staatsanwaltschaft wirft der 32-Jährigen unter anderem gefährliche Körperverletzung und erpresserischen Menschenraub vor. (Symbolbild) © Marius Becker/dpa

Vom kommenden Mittwoch an sitzt sie am Düsseldorfer Landgericht auf der Anklagebank.

Ihr werden von der Staatsanwaltschaft gefährliche Körperverletzung, erpresserischer Menschenraub und schwerer Raub vorgeworfen, wie das Gericht mitteilte.

Den Ermittlungen zufolge soll sie ihren Ehemann unter einem Vorwand in eine Düsseldorfer Wohnung gelockt und ihm dort von hinten einen Hammer auf den Kopf geschlagen haben.

Der Komplize soll das Opfer mehrfach mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen und ihm ein Knie ins Gesicht gestoßen haben. Währenddessen habe die Angeklagte die Wohnungstür verschlossen, um eine Flucht zu verhindern.

Anschließend soll das Duo den Ehemann mit Kabelbindern und einem Gurt gefesselt und ihm Bargeld sowie persönliche Dokumente abgenommen haben. Aus dem Portemonnaie seien nach Angaben der Ermittler 2000 Euro entnommen worden.

Zudem habe die Angeklagte aus dem Auto des Mannes eine Aktentasche mit rund 30.000 Euro Bargeld sowie Fahrzeugschlüssel und -papiere an sich genommen.