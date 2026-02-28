Jahrelang einen ruhigstellenden Stoff verordnet? Kinderpsychiater droht der Knast

Bonn - Seit über einem Jahr läuft der Prozess gegen den Bonner Kinderpsychiater Michael Winterhoff wegen gefährlicher Körperverletzung – nun ist ein Ende in Sicht.

Der angeklagte Kinder- und Jugendpsychiater Michael Winterhoff auf dem Weg in den Gerichtssaal. (Archivfoto) © Thomas Banneyer/dpa

Am Mittwoch (4. März) will das Bonner Landgericht das Urteil sprechen.

Laut Anklage soll Winterhoff Kindern und Jugendlichen teils über mehrere Jahre ein ruhigstellendes Psychopharmakon verordnet haben, obwohl dafür "keine Indikation im Rahmen der Zulassung des Medikaments bestanden" habe.

Zudem soll er die Sorgeberechtigten nicht umfassend über mögliche Nebenwirkungen und Behandlungsalternativen aufgeklärt haben.

Die Staatsanwaltschaft hat für Winterhoff eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten wegen gefährlicher Körperverletzung gefordert.

Dabei geht sie von einer mittelbaren Täterschaft aus, da der 71-Jährige die Medikamente zwar verordnet, aber nicht selbst verabreicht habe.