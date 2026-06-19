50-Jähriger ruft zum Mord deutscher Politiker auf: Jetzt ist das Urteil da

Düsseldorf - Für den Aufruf im Darknet zur Ermordung deutscher Politiker, Richter, Staatsanwälte und Wissenschaftler ist ein Rechtsextremist aus Dortmund zu drei Jahren Haft verurteilt worden.

Ein 50-jähriger Mann aus Dortmund ist nach dem Aufruf zur Tötung deutscher Politiker verurteilt worden. © Oliver Berg/dpa

Das Düsseldorfer Oberlandesgericht sprach den 50 Jahre alten Informatiker schuldig.

Er habe die Plattform "Assassination Politics" (Politik der Attentate) geschaffen und betrieben, auf der Politiker-Todeslisten veröffentlicht, Krypto-Kopfgeld für deren Ermordung eingeworben und Anleitungen zu Mordanschlägen und Bombenbau mitgeliefert wurden.

Das Bundeskriminalamt hatte die Plattform abgeschaltet.

"Der Angeklagte ist überzeugter Rechtsextremist und vorbestraft", sagte der Vorsitzende Richter. Er habe selbst auf der Plattform geschrieben, dass diese der gewaltsamen Einflussnahme auf die Politik diene.

Seine Behauptung im Prozess, es habe sich lediglich um eine Provokation der Justiz gehandelt, sei eine "äußerst fernliegende" Schutzbehauptung. Das Gericht sprach den Deutsch-Polen wegen Terrorfinanzierung, Anleitung zum illegalen Waffenbau und Anleitung zu Terroranschlägen schuldig.