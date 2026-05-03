Reichsbürger steht vor Gericht: Todeslisten mit Angela Merkel und Olaf Scholz

Düsseldorf - Selbst verfasste Todesurteile und Krypto-Spenden als Kopfgeld: Ein 49-jähriger Mann aus der rechten Szene in Dortmund soll zu Attentaten auf bekannte Politiker aufgerufen haben.

Bewaffnete Polizisten sichern in Düsseldorf das Gebäude des Oberlandesgerichtes. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

An diesem Montag startet im Hochsicherheitstrakt des Düsseldorfer Oberlandesgerichts der Prozess gegen den Angeklagten, wie das Gericht mitgeteilt hat.

Der 49-Jährige fiel bereits früher auf Demonstrationen von Rechtsextremisten auf. Ermittler rechnen ihn der "Reichsbürger"-Szene zu. Die Bundesanwaltschaft hatte Anklage gegen ihn erhoben wegen Terrorfinanzierung, Anleitung zu Terroranschlägen und weiterer Straftaten.

Beamte des Bundeskriminalamts und der Bundespolizei hatten den Verdächtigen im vergangenen November in Dortmund festgenommen. Er kam in Untersuchungshaft.

Laut Anklage rief er anonymisiert im sogenannten Darknet zu Attentaten auf namentlich genannte Politiker, Amtsträger und Personen des öffentlichen Lebens in Deutschland auf.