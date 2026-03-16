95-mal Patienten missbraucht? Ex-Chefarzt für Jugendpsychiatrie angeklagt
Von Marc Herwig
Duisburg - Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen ehemaligen Chefarzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie wegen Missbrauchs erhoben.
Bei mindestens vier Jugendlichen wirft ihm die Anklage sexuelle Handlungen vor. Dabei habe der Duisburger Mediziner das im Laufe der Therapie aufgebaute Vertrauensverhältnis zu den psychisch kranken Jugendlichen bewusst ausgenutzt.
95 Missbrauchstaten wirft die Staatsanwaltschaft dem Mediziner vor. Auch eine Vergewaltigung soll es den Ermittlungen zufolge gegeben haben.
Auf seinem Mobiltelefon fanden die Ermittler außerdem jugendpornografische Aufnahmen, die eine seiner Patientinnen zeigen.
Der frühere Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Sana Klinikums im Bertha Krankenhaus in Duisburg sitzt seit dem 22. Oktober in Untersuchungshaft.
Die Staatsanwaltschaft hatte damals mitgeteilt, der Mann habe Kontakt zu mindestens einer der Geschädigten aufgenommen und versucht, sie zu beeinflussen. Ein Termin für einen Prozess steht noch nicht fest.
Titelfoto: Caroline Seidel-Dißmannel/dpa