Ex-Sozialamt-Mitarbeiter zockt Kreis über eine Million ab: "War zu verlockend"

Mönchengladbach - Vor dem Landgericht Mönchengladbach hat ein langjähriger Mitarbeiter des Kreissozialamtes gestanden, den Kreis Viersen jahrelang betrogen zu haben.

Dem zweifachen Familienvater droht jetzt eine mehrjährige Haftstrafe. (Symbolbild) © Andreas Gebert/dpa

Der 51-Jährige aus Wegberg entschuldigte sich und gab auch über 80 Taten zu, die bereits verjährt sind. Ihm wird besonders schwerer Betrug vorgeworfen.

Der Mitarbeiter gab zu, seit 2013 in knapp 90 Fällen im Namen von Firmen Fördergelder für behindertengerechte Ausstattungen beantragt und dann selbst bewilligt zu haben.

Die Gelder in Höhe von mehr als einer Million Euro habe er auf ein eigenes Konto überwiesen. "Erst hab' ich gedacht, das kann doch nicht gehen. Als das dann klappte, war es zu verlockend."

Er beteuerte: "Ich habe das Geld nicht für Luxusgüter verprasst, sondern nur für meine Familie und Reisen mit meinen beiden autistischen Kindern ausgegeben."

Jetzt droht dem zweifachen Familienvater eine mehrjährige Haftstrafe. Außerdem muss er das ergaunerte Geld zurückzahlen.