Sportwagen-Fahrer will mit 640-PS-Geschoss angeben und erfasst junge Frauen: 19-Jährige tot

Wuppertal - Dieser Unfall sorgte in der Region für Entsetzen und Trauer: Nach dem Tod einer 19-jährigen Frau in Remscheid steht der Fahrer eines 640 PS starken Sportwagens wegen Mordes und versuchten Mordes vor Gericht.

Dem 25-jährigen Mercedes-Fahrer aus Remscheid droht lebenslange Haft wegen Mordes. © David Young/dpa

Der 25-Jährige hatte nach Ansicht der Staatsanwaltschaft mit auffälligen Fahrmanövern angeben wollen. Er habe das Auto dazu am 30. April vergangenen Jahres mit hoher Beschleunigung und eingeschlagenen Rädern gestartet, um zu driften.

Dabei sei der Wagen beim erneuten Anfahren ausgebrochen, auf den Bürgersteig geraten und habe zwei junge Frauen erfasst, heißt es. Eine 19-Jährige starb wenige Tage später an schweren Kopfverletzungen, eine 17-Jährige musste mit Knochenbrüchen und lebensgefährlichen inneren Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden.

Zuvor soll der 25-Jährige das Feuerwehrfest in Remscheid-Lennep besucht und dort größere Mengen Alkohol getrunken haben, bevor er sich an das Steuer seines Sportwagens setzte, eines Mercedes-Benz AMG GT 63 S.

Bereits auf der Fahrt in einen Wendehammer soll er auffällige Fahrmanöver durch wiederholtes schnelles Beschleunigen und Abbremsen vollzogen haben, um vor Fußgängern und den Mitinsassen des Wagens anzugeben, so die Anklage.