Auswanderer tötet Ex-Freundin, um seinen Traum zu verwirklichen: Zwölf Jahre Haft!

Wuppertal - Ein Auswanderer aus Solingen ist zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden, weil er seine Ex-Freundin erdrosselt und ihre Leiche in den Niederlanden in einen Kanal geworfen hat. Das Wuppertaler Landgericht sprach den 64-Jährigen am Donnerstag wegen Totschlags schuldig.