"Bestialische" Zustände: Paar muss wegen schwerer Kindermisshandlung ins Gefängnis

Bonn - Wegen der monatelangen grausamen Misshandlung ihrer drei kleinen Söhne hat das Landgericht Bonn eine Mutter und ihren Lebensgefährten zu jeweils fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt.

Das Landgericht Bonn verurteilte die Mutter und ihren Partner wegen schwerer Misshandlung von Schutzbefohlenen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Die Jugendschutzkammer sprach die 22-jährige Frau und den 30-jährigen Mann wegen gemeinschaftlicher schwerer Misshandlung von Schutzbefohlenen schuldig.

Die damals zwei, drei und fünf Jahre alten Jungen waren über fünf Monate hinweg in einer abgedunkelten, völlig verwahrlosten Wohnung fixiert worden, die laut Gericht "bestialisch nach Fäkalien stank" und von Maden sowie Fliegen befallen war.

Die Räume in Zülpich im Kreis Euskirchen waren mit Windelsäcken so zugemüllt, dass sie kaum noch betreten werden konnten.

Die Kinder erhielten demnach kaum Nahrung, kamen nie an die frische Luft und wurden regelmäßig geschlagen, oft weil sie dem Paar zu laut waren.

Trotz teilweise lebensbedrohlicher Zustände verweigerten die Angeklagten den Jungen jede ärztliche Hilfe aus Angst, dass die Vernachlässigung entdeckt und ihnen die Kinder weggenommen würden.