Bluttat vor Düsseldorfer Bar: Türsteher von Gericht verurteilt

Düsseldorf - Nach den Schüssen vor einer Bar im Düsseldorfer Medienhafen ist ein Türsteher wegen versuchten Totschlags zu acht Jahren Haft verurteilt worden.

Der Zoff hatte sich am 14. Dezember 2025 vor einer Bar im Düsseldorfer Medienhafen abgespielt. © Rolf Vennenbernd/dpa

Das Landgericht verurteilte den 49-Jährigen zudem zur Zahlung von insgesamt 84.000 Euro Schmerzensgeld an die beiden Opfer.

Nach Überzeugung des Gerichts hatte der Mann in der Nacht zum 14. Dezember 2025 vor der Bar mehrfach auf zwei Männer geschossen. Ein 54-Jähriger wurde durch einen Kopfschuss lebensgefährlich verletzt, erlitt einen Hirnschaden und ist heute ein Pflegefall.

Ein 19-Jähriger wurde in die Hüfte getroffen. Dem älteren Mann sprach das Gericht 75.000 Euro Schmerzensgeld zu, dem jüngeren 9000 Euro. Laut Gericht war ein Streit um den Einlass Auslöser der Eskalation.

Der Türsteher habe dem Sohn des 54-Jährigen und dessen Begleiter den Zutritt zur bereits vollen Bar verweigert. Der hatte seinen Vater hinzugerufen.

Der 54-Jährige sei dann sehr aggressiv aufgetreten, um seinem Sohn Zutritt zur Bar zu verschaffen.