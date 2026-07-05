05.07.2026 08:20 Mordkomplott mit Bohnen und Speck: Frauen wegen Serie von Giftanschlägen vor Gericht

Zwei Frauen sollen eine Reihe von Giftanschlägen auf den Ehemann der einen verübt haben. Ab Mittwoch stehen sie vor dem Landgericht in Wuppertal (NRW).

Von Frank Christiansen Wuppertal - Zwei Freundinnen und ein gemeinsames Mordkomplott mit Bohnen und Speck: Wegen gemeinschaftlichen versuchten Mordes muss sich ein Frauen-Duo aus NRW und Bayern von Mittwoch an vor dem Landgericht in Wuppertal verantworten.

Die beiden angeklagten Frauen müssen sich ab Mittwoch vor dem Wuppertaler Landgericht verantworten. © Jan-Philipp Strobel/dpa Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sollen die 59 Jahre alte Hauptangeklagte aus Velbert bei Wuppertal und eine 60-jährige Mitangeklagte aus dem bayerischen Fürth mehrfach versucht haben, den Ehemann der 59-Jährigen mit Gift zu töten. Laut Anklage soll die Frau den Entschluss gefasst haben, ihren Ehemann umzubringen, nachdem dieser ihr die Scheidung angekündigt und eine Beziehung mit einer neuen Lebensgefährtin aufgenommen hatte. Ihre mitangeklagte Freundin aus Bayern soll den Plan unterstützt und bei der Beschaffung giftiger Pflanzen sowie mit Ratschlägen über WhatsApp geholfen haben. Gerichtsprozesse NRW Kopfschuss vor Bar: Türsteher sagt nach brutaler Tat vor Gericht aus Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft mischte die Hauptangeklagte ihrem Mann in Velbert wiederholt zermahlene Pflanzensamen sowie später Bestandteile des hochgiftigen Blauen Eisenhuts in Bier und Speisen. Mehrere Giftanschläge blieben den Ermittlungen zufolge ohne Wirkung. Doch Anfang November 2025 wurde der Mann nach dem Verzehr seines Lieblingsgerichts, weiße Bohnen mit Speck, mit schweren Vergiftungserscheinungen in ein Krankenhaus gebracht. Er musste in ein künstliches Koma versetzt werden und befand sich in Lebensgefahr. Ärzte konnten ihn stabilisieren, der damals 56-Jährige überlebte knapp.

Labor weist Giftspuren in Mageninhalt von Opfer nach

Im Magen des Ehemanns der 59-jährigen Angeklagten konnten Spezialisten Reste des hochgiftigen Blauen Eisenhuts nachweisen. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa Dann konnten Spezialisten im Mageninhalt Spuren des hochgiftigen Blauen Eisenhuts in den Essensresten nachweisen. Der Blaue Eisenhut gehört wegen des Stoffs Aconitin zu den giftigsten Pflanzen Europas. Die Ermittlungen ergaben, dass die Frau zuvor sogar damit gedroht haben soll, ihren Mann zu vergiften. In Düsseldorf nahm sich eine Mordkommission der Sache an. Durchsuchungen und Auswertungen des Handys der 59-Jährigen erhärteten den Verdacht: Sie soll das Essen mit Gift präpariert haben. Gegen beide Frauen - deutsche Staatsbürgerinnen - wurden Haftbefehle erlassen. Die Velberterin sitzt seit Ende November unter Mordverdacht in Untersuchungshaft. Sie schweige zu den Vorwürfen, nachdem sie sich zuvor in Widersprüche verwickelt habe, hieß es damals. Gerichtsprozesse NRW Nach Rückkehr aus Syrien: Alleinerziehende Mutter als IS-Terroristin verurteilt Gegen ihre mutmaßliche Komplizin wurde vom Amtsgericht im bayerischen Fürth Haftbefehl wegen Beihilfe zum Mord erlassen. Inzwischen geht die Anklage sogar von einem gemeinschaftlichen Mordversuch aus. Als Motiv gehen die Ermittler nicht nur von Wut über die angekündigte Scheidung aus: Die Velberterin habe befürchtet, dass ihr Mann nach der Scheidung nicht mehr für ihre Lebenshaltungskosten aufkommen werde. Die habe sie daher mit der Witwenrente und dem Vermögen ihres Mannes decken wollen.

Freundin aus Bayern soll Unterstützung zugesichert haben