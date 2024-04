Er soll 100.000 Euro veruntreut haben: Ex-Pfarrer muss erneut hinter Gitter

Das Oberlandesgericht in Düsseldorf hat einen Ex-Pfarrer erneut verurteilt. © Roberto Pfeil/dpa

Das Oberlandesgericht in Düsseldorf habe eine Verurteilung des Mannes zu zweieinhalb Jahren Haft wegen Untreue bestätigt, teilte das Amtsgericht in Mönchengladbach am Donnerstag mit. Die Strafe sei damit rechtskräftig.

Das Amtsgericht hatte den Geistlichen verurteilt, weil er sich am Vermögen seiner Gemeinde vergriffen hatte. In seiner Zeit als Pfarrer hatte er mehr als 100.000 Euro von einem Spenden- und Kollektenkonto der katholischen Gemeinde Hückelhoven (Kreis Heinsberg) ins Ausland überwiesen.

Dafür hatte er sich 144-mal an dem Konto bedient. Der Ex-Pfarrer hatte die Untreuevorwürfe gestanden.

Das Bistum Aachen hatte ihn 2018 nach Bekanntwerden der Vorfälle von seinem Amt entbunden und Anzeige erstattet. Er soll auf Betrüger aus Nigeria hereingefallen und so in eine Schuldenspirale geraten sein.