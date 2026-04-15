Ermittler heben gigantisches Waffenlager aus: Anklage gegen Männer-Trio

Remscheid - Knapp ein halbes Jahr nach dem Fund eines riesigen Waffenarsenals in Remscheid hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen drei mutmaßliche Waffenhändler erhoben.

Vor knapp einem halben Jahr entdeckten Ermittler in einem Gebäudekomplex in Remscheid ein riesiges Waffenarsenal. © Roberto Pfeil/dpa

Darunter ist der 59 Jahre mutmaßliche Besitzer des aufgedeckten Depots mit einer Vielzahl von Kriegswaffen wie Sturmgewehren, Maschinenpistolen und Maschinengewehren, Revolvern, Pistolen und Munition, teilte die Staatsanwaltschaft Wuppertal mit.

Außerdem ist ein 38 Jahre alter Mann angeklagt, der von dem 59-Jährigen sechs Maschinenpistolen sowie einen Revolver jeweils mit Munition gekauft und dann weiterverkauft haben soll.

Bei den illegalen Waffengeschäften soll auch teilweise ein 35-Jähriger eingebunden gewesen sein.

Den drei Angeklagten werden Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und das Waffengesetz vorgeworfen. Der 59-Jährige und der 38-Jährige sitzen in Untersuchungshaft.

Den mutmaßlichen Waffenhändlern sind verdeckte Ermittler auf die Spur gekommen, die sich nach Hinweisen als Kaufinteressen ausgeben haben.