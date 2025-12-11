Mädchen (7) missbraucht und bewusstlos gewürgt: Teenager kassiert heftige Jugendstrafe

Bonn - Er missbraucht eine Siebenjährige sexuell und würgt sie anschließend bewusstlos: In Bonn hat ein 15-Jähriger eine heftige Jugendstrafe kassiert.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit ging vor dem Landgericht Bonn der Prozess um den 15-Jährigen zu Ende. (Symbolbild) © Thomas Banneyer/dpa

Gegen den Teenager ist demnach eine Jugendstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verhängt worden.

Das Urteil hatte - wie das gesamte Verfahren - unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden.

Der Jugendliche war ursprünglich wegen versuchten Mordes angeklagt worden. Eine Tötungsabsicht sah die Kammer aber nicht, obwohl der Jugendliche das Mädchen nach der Tat eine Minute lang gewürgt hatte. Das Mädchen war später wieder zu sich gekommen.

Täter und Opfer waren sich am Tattag, am 5. Mai 2025, zufällig auf der Straße begegnet. Aus Neugier soll sie ihm mit ihrem Fahrrad nachgefahren sein. Er soll sie unter einem Vorwand in ein nahegelegenes Waldstück gelockt haben, wo es zunächst zu einvernehmlichen sexuellen Handlungen gekommen sein soll.