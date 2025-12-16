Weil er Streit schlichten wollte: Heranwachsende treten Rettungssanitäter ins Koma

Bonn - Immer wieder gibt es Berichte über Angriffe auf Rettungskräfte. Jetzt wird ein besonders brutaler Fall vor dem Landgericht Bonn verhandelt.

Der brutale Angriff ereignete sich im Juli vor der Stadthalle Troisdorf, wo zu diesem Zeitpunkt eine Schulveranstaltung lief. © Rolf Vennenbernd/dpa

Zwei Heranwachsenden im Alter von 19 und 18 Jahren wird deshalb gemeinschaftlicher versuchter Totschlag vorgeworfen. Die beiden Angeklagten sollen am 4. Juli in der Stadthalle von Troisdorf einen Rettungssanitäter mit einem Fußtritt ins Gesicht angegriffen haben.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, den Sanitäter brutal zusammengeschlagen und schließlich erneut mit einem Tritt gegen den Kopf ins Koma getreten und lebensgefährlich verletzt zu haben. Dabei hätten die Angeklagten den Tod des Sanitäters billigend in Kauf genommen, heißt es in der Anklage.

Der 40-Jährige hatte zuvor versucht, einen handgreiflichen Streit zwischen Schülern und einer Aufsichtsperson zu schlichten, der am Rande einer Schulabschlussfeier in der Stadthalle eskaliert war.

Der hauptamtliche Sanitäter - Vater zweier Kinder und ehrenamtlicher Feuerwehrmann - erlitt durch den Angriff diverse Verletzungen am ganzen Körper, unter anderem ein Schädel-Hirn-Trauma ersten Grades, und massiven Gedächtnisverlust.