Ex-Polizist wegen Korruption verknackt: Gericht schickt ihn mehrere Jahre hinter Gitter

Mönchengladbach - Ein pensionierter Polizist aus Viersen ist wegen Korruption zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht in Mönchengladbach sprach den 63-Jährigen wegen versuchter Bestechlichkeit, versuchter Erpressung und versuchter Strafvereitelung schuldig.

Das Landgericht in Mönchengladbach sprach den pensionierten Polizisten (63) wegen Korruption und versuchter Erpressung schuldig. (Archivbild) © Marius Becker/dpa

Der Kriminalbeamte habe, als er noch im Dienst war, Polizeiinterna weitergeben und Verdächtige gegen Geld warnen wollen. Zudem habe er gemeinsam mit zwei vorbestraften Männern versucht, einen Rocker wegen dessen Cannabisplantage zu erpressen.

Der Angeklagte hatte erklärt, er habe den Mann lediglich als V-Mann anwerben wollen.

Der Fall war vor drei Jahren aufgeflogen, weil die Telefone der mutmaßlichen Komplizen wegen anderweitiger Ermittlungen überwacht worden waren. Dabei wurden die Absprachen mit dem Beamten mitgehört.

Zudem waren seine Datenbankabfragen aufgefallen, wie das Gericht ausführte.

Ein 34-jähriger Mitangeklagter ist seit über einem Jahr untergetaucht und wird von der Polizei gesucht. Das Verfahren gegen den dritten Mitangeklagten wurde wegen geringer Schuld eingestellt.