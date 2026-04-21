Weil er kein Kokain mehr hatte: 26-Jähriger rast Radfahrerin tot

Düsseldorf - Weil er mit einem Drogencocktail im Blut in Neuss eine Radfahrerin totgefahren hat, ist ein 26-jähriger Raser zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Er entging damit einer lebenslangen Haftstrafe wegen Mordes, die der Staatsanwalt gefordert hatte.

Ein 26-Jähriger ist vom Landgericht Düsseldorf zu acht Jahren Haft verurteilt worden. © Martin Höke/dpa

Das Düsseldorfer Landgericht sprach den Mann wegen illegalen Autorennens mit Todesfolge sowie vorsätzlicher Verkehrsgefährdung schuldig. Außerdem verhängten die Richter eine Führerscheinsperre von fünf Jahren.

Mitte August vergangenen Jahres war die 66-jährige Radfahrerin vom Auto des Deutschen erfasst und getötet worden. Der hatte zugegeben, am Tatabend unter Drogen- und Alkoholeinfluss viel zu schnell durch Neuss gefahren zu sein.

Er und seine drei Beifahrer waren auf dem Weg in die Neusser Innenstadt: "Wir hatten kein Kokain mehr und wollten welches kaufen. Ich weiß, dass ich schuld bin. Ich hätte nicht fahren dürfen", gestand der 26-Jährige.

Mit den Worten "Heute bringe ich uns alle um" war der 26-Jährige damals losgefahren. Dies wertete das Gericht als großspurigen Ausspruch des durch Drogen, Alkohol und Lachgas enthemmten Angeklagten, mit dem er seine besondere Risikobereitschaft habe unterstreichen wollen.

Augenzeugen hatten berichtet, dass der schwarze Wagen des Angeklagten schon vor dem Unfall rücksichtslos durch Neuss gerast sei. Autofahrer hätten ausweichen oder sogar eine Vollbremsung einleiten müssen, um eine Kollision zu vermeiden.