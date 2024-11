Familienvater zum Krüppel geprügelt: Brutale Handy-Bande verurteilt

Die 17 bis 20 Jahre alten Angeklagten aus Düsseldorf hatten im Prozess gestanden, in unterschiedlicher Zusammensetzung sieben brutale Raubüberfälle in acht Tagen begangen zu haben.

Die Richter am Landgericht Düsseldorf verhängten teilweise deutlich härtere Strafen für die Täter als von der Staatsanwaltschaft gefordert. (Symbolbild) © Martin Gerten/dpa

Aber auch Anbieter von Handys in vornehmen Wohngegenden von Düsseldorf zählten zu den Opfern. So wurde ein zweifacher Familienvater mit der Aussicht auf ein günstiges Smartphone in die Falle gelockt. Am Treffpunkt wurde der 28-Jährige krankenhausreif geprügelt und ist heute ein Pflegefall.

Die Richter gingen mit den verhängten Strafen zum Teil deutlich über die Anträge der Staatsanwaltschaft hinaus.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.