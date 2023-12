Freispruch aufgehoben: Prozess um verbrannte Leiche endet mit hohen Haftstrafen!

Bonn - In einem wiederaufgenommenen Verfahren um den Tod eines 46-Jährigen sind zwei Männer in Bonn zu hohen Haftstrafen verurteilt worden.

Die grauenhafte Tat hatte sich in einem Waldstück im Rhein-Sieg-Kreis ereignet. (Symbolbild) © 123rf/tanglaoya

Einen 33-Jährigen sprach das Landgericht am Dienstag wegen Körperverletzung mit Todesfolge schuldig - und verhängte eine Haftstrafe von sieben Jahren und drei Monaten.

Ein 23-Jähriger erhielt wegen versuchten Totschlags sechs Jahre Jugendstrafe.

Täter und Opfer der Tat, die sich in einem Wald im Rhein-Sieg-Kreis ereignete, hatten sich aus der Obdachlosen- und Drogenszene gekannt.

Den beiden Angeklagten war in dem Verfahren vorgeworfen worden, den 46-Jährigen in dem bahnhofsnahen Waldstück in Eitorf nach einem Streit mit einer Schaufel getötet zu haben.

Danach war die Leiche teilweise verbrannt und unter Ästen in einem Bachlauf abgelegt worden. Eine Joggerin entdeckte sie.