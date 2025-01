Gericht kippt Amazon-Preiserhöhung: Muss der US-Riese nun an deutsche Kunden blechen?

Deutsche Kunden könnten schon bald eine kleine aber feine Gebühren-Rückzahlung von Amazon bekommen. © Moritz Frankenberg/dpa

Demnach will die Verbraucherzentrale NRW die kräftige Preiserhöhung aus dem Herbst 2022 mit einer Sammelklage kippen.

Der amerikanische Konzern hatte sich damals ein Recht zur Preiserhöhung der Prime-Mitgliedschaft zu gesprochen, ohne die Kundinnen und Kunden ausdrücklich um deren Zustimmung zu bitten. Das teilte eine Gerichtssprecherin mit.

Die Verbraucherzentrale will nun mit der Sammelklage durchsetzen, dass Amazon die damalige Preiserhöhung zurücknimmt und die Differenz an die Kundschaft zurückzahlt.

Das Unternehmen wiederum prüft, ob es gegen das erstinstanzliche Urteil des LG Düsseldorf Revision einlegt, wie eine Amazon-Sprecherin in München mitteilte.

Die Verbraucherzentrale wollte eigentlich noch mehr erreichen. So hätte Amazon die Prime-Kundinnen und Kunden nach Auffassung der Verbraucherschützer auch in einer Informationsmail ausdrücklich um Zustimmung bitten sollen. Das Gericht wies die Klage in den übrigen Punkten jedoch ab.