"Horrorhaus"-Prozess: Wie gefährlich ist Menschenquäler Wilfried W.? Gutachter mit klarer Prognose

Wilfried W. (53, M.) hatte seinen Opfern grausame Qualen angetan. Nun prüft das Gericht, ob er in Sicherungsverwahrung kommen soll oder nicht. © David Inderlied/dpa

Gefühlskalt, manipulativ und ohne Reue für seine Gewalttaten - so beschreibt ein psychiatrischer Gutachter den Mann, der als Täter im Prozess um das sogenannte "Horrorhaus" von Höxter in die Kriminalgeschichte einging.

An diesem Mittwoch im Paderborner Landgericht geht es um nicht weniger als die Frage, was mit W. passieren soll, wenn er seine 2018 verhängte Haftstrafe verbüßt hat. Die Staatsanwaltschaft hat nachträgliche Sicherungsverwahrung beantragt. Sie befürchtet, er könne in Freiheit erhebliche Straftaten begehen. So sieht es auch ein für die Entscheidung hinzugezogener forensischer Sachverständiger.

Vor fünf Jahren war Wilfried W. zu elf Jahren Haft wegen Mordes durch Unterlassen verurteilt worden. Er hatte über Jahre hinweg gemeinsam mit seiner Ex-Frau mehrere Frauen gequält.

In von Grausamkeit geprägten Beziehungen misshandelte er sie schwer, indem er sie verbrühte, schlug, würgte, sie einem rigiden Regelsystem unterwarf. Gewalttätig war er auch gegenüber seiner Ex-Frau, bevor und während sie zur Mittäterin wurde.

Zwei Frauen aus Niedersachsen, die die beiden mit Kontaktanzeigen in das Haus in der kleinen Ortschaft Höxter-Bosseborn gelockt hatten, starben völlig ausgezehrt nach monatelangen Misshandlungen durch das Paar.