IS-Spion in Düsseldorf verurteilt: So lange muss er ins Gefängnis

Düsseldorf - Vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht ist ein 33-Jähriger wegen mitgliedschaftlicher Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung im Ausland zu vier Jahren Haft verurteilt worden.

Der 33-jährige Verurteilte soll für den Islamischen Staat im Irak Informationen gesammelt und weitergegeben haben (Symbolbild) © EPA/ANDY RAIN

Das Gericht sah es als bewiesen an, dass der Mann in seinem Heimatland Irak zwischen Juni 2014 bis zu seiner Flucht nach Deutschland im März 2015 für die Geheimpolizei der Terror-Miliz Islamischer Staat (IS) tätig war.

Als IS-Mitglied soll er Menschen in seiner Umgebung ausspioniert und die gewonnenen Informationen an übergeordnete IS-Mitglieder weitergegeben haben. Freigesprochen wurde der Angeklagte indes von weiteren Vorwürfen.

Unter anderem wurde dem zuletzt in Wuppertal wohnenden Mann in der Anklage vorgeworfen, an öffentlichen Bestrafungsaktionen der Terror-Miliz wie der Hinrichtung von Gefangenen beteiligt gewesen zu sein.

Abweichend von der Anklage seien die Vorwürfe auch nach widersprüchlichen Zeugenaussagen nicht sicher nachzuweisen, sagte der Vorsitzende Richter bei der Urteilsbegründung. Er hielt dem Mann beim Strafmaß unter anderem zugute, dass die Tat zehn Jahre zurückliegt und sich der Mann freiwillig und bereits nach kurzer Zeit vom IS gelöst hat.

Zu seinen Lasten fiel jedoch ins Gewicht, dass er sich für eine Vereinigung betätigte, die aufgrund ihrer Größe und ihres brutalen Vorgehens als besonders gefährlich anzusehen ist.