Sanitäter ins Koma getreten: Teenager quält ihn weiter

Bonn - Zwei Jugendliche haben einen Rettungssanitäter bei einem Einsatz in Troisdorf ins Koma getreten - nun wurde das Urteil gesprochen.

Das Landgericht Bonn hat zwei junge Männer wegen des Angriffs auf einen Rettungssanitäter verurteilt. © Markus Böhm

Das Landgericht Bonn verurteilte die 18 und 19 Jahre alten Angeklagten wegen gefährlicher Körperverletzung zu Jugendstrafen von drei beziehungsweise zwei Jahren Haft.

Bei dem nicht vorbestraften 19-Jährigen wurde die Strafe zur Bewährung ausgesetzt, bei dem 18-Jährigen nicht.

Beide junge Männer waren wegen versuchten Totschlags angeklagt. Staatsanwaltschaft und Nebenklage gingen im Plädoyer weiterhin davon aus, dass die Angeklagten mit ihrem brutalen Verhalten den Tod des 40-jährigen Familienvaters billigend in Kauf genommen hatten. Das Gericht sah das aber anders.

Am Abend des 4. Juli 2025 hatten die beiden befreundeten Angeklagten am Ende einer Schulabschlussfeier in Troisdorf bei Bonn die Stadthalle durch die Hintertür betreten.

Als ihnen ein Türsteher den Zutritt untersagte, soll der Jüngere ihn beleidigt, mit den Worten "Ich bring Dich um" bedroht und ihn mit "Kopfnüssen" attackiert haben.