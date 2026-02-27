Nach Tod von 19-Jähriger durch Sportwagen-Poser: Immer mehr brisante Details kommen ans Licht

Wuppertal - Der Sportwagen, mit dem eine junge Frau (†19) in Remscheid getötet wurde, war manipuliert. Er habe statt der zugelassenen rund 640 PS auf dem Prüfstand eine Leistung von 727 PS gemessen, sagte ein Sachverständiger in dem Mordprozess am Wuppertaler Landgericht aus.

Eine Ex-Freundin des Angeklagten (25, M.) soll mit dem Tode bedroht worden sein, wenn sie vor Gericht gegen den jungen Mann aussage. © Oliver Berg/dpa

Die Veränderung sei nicht eingetragen gewesen, womit die Betriebserlaubnis erloschen sei. Woher die höhere Leistung kommt, sei ohne weitergehende Analyse nicht zu sagen. Es seien Eingriffe in die Software oder den Motor denkbar.

Er habe auch Veränderungen an der Auspuffanlage festgestellt, sagte der Sachverständige. Dabei sei es aber wohl nur um den "Sound" gegangen.

Unterdessen wurde bekannt, dass eine Ex-Freundin des Angeklagten mit dem Tode bedroht worden sein soll: Wenn sie gegen den Angeklagten vor Gericht aussage, werde man ihr in den Kopf schießen.

Die Frau sagte trotzdem aus, man habe wegen der Drohung aber Ermittlungen eingeleitet, sagte ein Sprecher der Wuppertaler Staatsanwaltschaft. Es gehe um versuchte Anstiftung zur Falschaussage.

Der Unbekannte habe offenbar verhindern wollen, dass die Frau aussagt, vom Angeklagten bei einem Streit mit dem Auto angefahren worden zu sein.