Journalist betrügt Spender mit abscheulicher Lügengeschichte: Es ging um ein kleines Mädchen

Düsseldorf/Neuss - Mit einer abscheulichen Lügengeschichte von einem vergewaltigten Mädchen hat ein Journalist (47) in Neuss Spender betrogen, damit er seine ausstehenden Mietschulden begleichen konnte.

Am Landgericht in Düsseldorf kämpfte der Familienvater in der Berufung mit Erfolg darum, nicht ins Gefängnis zu müssen. Das Amtsgericht Neuss hatte ihn zuvor im Februar wegen Betrugs zu eineinhalb Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt.

Das Landgericht setzte die Strafe nun zur Bewährung aus. Es hielt dem Mann zugute, dass er mithilfe einer Schuldnerberatung seine Schulden in den Griff bekommen und ehrenamtliche Arbeit in einem Kinderhospiz geleistet hatte.

Der 47-Jährige ist geständig. Spenden in Höhe von 5.619 Euro hatte er eingenommen, nachdem er auf einem Instagram-Account dazu aufgerufen hatte, Geld für die Behandlungskosten der kleinen Luisa zu überweisen, die die Krankenkasse nicht trägt.

Die Instagram-User hatte er auch mit dem Versprechen geködert, jede Spende aus eigener Tasche zu verdoppeln.