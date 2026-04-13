Krasse Wendung in Cold Case von 1984: Anklage fallengelassen, Beschuldigter frei

Düsseldorf - Mitten im Cold Case um die Tötung eines Psychologieprofessors aus dem Jahr 1984 hat das Gericht den Haftbefehl gegen den Angeklagten fallengelassen und das Verfahren eingestellt.

Der Angeklagte (63) ist nach der jüngsten Entscheidung wieder auf freiem Fuß. © Oliver Berg/dpa

"Wir konnten nicht mit der nötigen Sicherheit zweifelsfrei feststellen, dass das Opfer zur Tatzeit arg- und wehrlos war", also heimtückisch getötet worden sei, sagte der Vorsitzende Richter Rainer Drees.

Heimtücke wäre für eine Verurteilung wegen Mordes aber zwingend notwendig gewesen. Weil sich 42 Jahre nach der Tat keine Mordmerkmale rechtssicher hätten feststellen lassen, komme allenfalls eine Verurteilung wegen Totschlags infrage, sagte der Vorsitzende Richter.

Für Totschlag sei aber bereits 20 Jahre nach der Tat - also 2004 - die Verjährung eingetreten.

Zuvor hatte der Richter erklärt, es sei eher unwahrscheinlich, dass ein anderer als der Angeklagte die Tat begangen habe.

Der Angeklagte habe seine Fingerabdruck- und DNA-Spuren am Tatort "tatzeitnah" hinterlassen und die Tat einem inzwischen gestorbenen Zeugen zufolge später eingeräumt.