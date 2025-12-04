19-Jährige mit 640-PS-Benz getötet: Staatsanwaltschaft spricht von Mord

Remscheid – Nach dem Tod einer 19-jährigen Frau in Remscheid ist gegen den Fahrer eines 640 PS starken Sportwagens Anklage wegen Mordes erhoben worden.

Bei einem riskanten Fahrmanöver hatte der Angeklagte die Kontrolle über seinen 640-PS-Boliden verloren und anschließend die beiden Frauen auf dem Gehweg erfasst. © David Young/dpa

Der alkoholisierte 25-Jährige habe mit auffälligen Fahrmanövern angeben wollen, teilte die Wuppertaler Staatsanwaltschaft mit.

Er habe das Auto Ende April mit hoher Beschleunigung und eingeschlagenen Rädern gestartet, um zu driften. Dabei sei der Wagen beim erneuten Anfahren ausgebrochen, auf den Bürgersteig geraten und habe zwei junge Frauen erfasst.

Die 19-Jährige starb zwei Tage später an schweren Kopfverletzungen, die 17-Jährige musste mit Knochenbrüchen und lebensgefährlichen inneren Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden.

Laut einem Gutachten hätte der Fahrer die Kollision vermeiden können, wenn er das extreme Fahrmanöver rechtzeitig abgebrochen hätte.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm daher nun Mord, versuchten Mord, gefährliche Körperverletzung, ein verbotenes Autorennen mit Todesfolge und Straßenverkehrsgefährdung vor.