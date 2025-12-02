Zoff mit Tchibo: Hat Aldi seinen Bohnenkaffee verscherbelt?

Düsseldorf - Vor dem Oberlandesgericht in Düsseldorf dreht sich derzeit alles um die Frage: Wie günstig darf Kaffee eigentlich sein?

Geht es nach Tchibo habe Aldi Süd seinen Bohnenkaffee viel zu billig auf dem Markt angeboten. © Oliver Berg/dpa

Auslöser dafür ist die Unterlassungsklage von Tchibo gegen Aldi Süd. Der Hamburger Kaffeeröster wirft dem Lebensmitteldiscounter vor, seit Ende 2023 regelmäßig Kaffees seiner Eigenmarke Barissimo unter den Herstellungskosten angeboten zu haben - und damit zu billig.

Dies schade dem Wettbewerb und den Verbrauchern. Aldi Süd verstoße damit gegen das Gesetz. Tchibo will dem Konkurrenten verbieten lassen, den Kaffee zu derart niedrigen Preisen zu verkaufen. Erster Verhandlungstag ist am heutigen Dienstag, eine Entscheidung wird noch nicht erwartet.

Der Rechtsstreit geht damit in die zweite Runde. In erster Instanz war Tchibo gescheitert. Die Richter des Landgerichts Düsseldorf wiesen die Klage im Januar ab.

Das Vorgehen von Aldi Süd sei kaufmännisch vertretbar, hieß es damals. Es liege keine Gefahr vor, dass der Wettbewerb beeinträchtigt werde. Auch sei keine Absicht erkennbar, andere Unternehmen vom Markt zu verdrängen. Tchibo ging daraufhin in Berufung.

Laut Tchibo hat Aldi Süd bestimmte Kaffeesorten zeitweise mit erheblichen Verlusten verkauft - von zwei Euro pro Kilo und mehr ist die Rede. Der Discounter lässt den eigenen Kaffee von seiner Tochter New Coffee produzieren.