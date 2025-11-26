Widerstand gegen Polizeibeamte: Ex-AfD-Abgeordneter verurteilt

Neuss - Der ehemalige AfD -Europaabgeordnete Gunnar Beck (60) ist wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu 3.600 Euro Geldstrafe verurteilt worden.

Für die AfD saß Gunnar Beck (60) etwa fünf Jahre im Europaparlament. (Archivbild) © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Der 60-Jährige stand zunächst auch wegen Ladendiebstahls und Körperverletzung vor dem Amtsgericht Neuss bei Düsseldorf. Beck hatte Einspruch gegen einen Strafbefehl in Höhe von 12.000 Euro eingelegt.

Im Verlauf des Verfahrens wurde im Rahmen einer Absprache mit Gericht und Staatsanwaltschaft ein Teil der Anklagevorwürfe eingestellt.

Laut ursprünglicher Anklage soll Beck am 29. Oktober 2022 - da war er noch Mitglied des Europaparlaments – in einem Neusser Kaufhaus beim Diebstahl von Kosmetik erwischt worden sein. Er soll demnach Cremes und Lotionen aus Probe-Testern mit einer Pipette in mitgebrachte Behälter umgefüllt und in seinen Rucksack gesteckt haben.

Ein Ladendetektiv hatte ihn damals am Überwachungsmonitor beobachtet und seinen Kollegen am Ausgang alarmiert. Als der Detektiv Beck bat, mit ins Büro zu kommen, soll dieser laut Anklage um sich geschlagen und getreten und den Detektiv verletzt haben.