Mann schießt Ex-Lover von Tochter in den Hals: Jetzt droht ihm Gefängnis!

Düsseldorf/Jüchen - Ein 53-jähriger Vater soll dem Ex-Freund seiner Tochter versehentlich in den Hals geschossen haben. Durch den Schuss durch die Luftröhre soll der 26-Jährige einen bleibenden Hirnschaden erlitten haben. Nun muss der Vater sich wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz am Amtsgericht in Düsseldorf verantworten.