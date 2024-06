Missbrauchsfälle in katholischer Kirche: Vergleich vor Aachener Landgericht gescheitert

Aachen - Seit Mittwoch ist klar: In drei Zivilprozessen zum Thema Missbrauch vor dem Landgericht Aachen gibt es keine gütliche Einigung zwischen den Klägern und dem Bistum Aachen.

Das Landgericht Aachen hatte eine gütliche Einigung angeregt, die ist nun aber gescheitert. © Oliver Berg/dpa

"In keinem Verfahren ist ein Vergleich zustande gekommen", teilte das Landgericht am Mittwoch mit.

Das Gericht hatte zuvor vorgeschlagen, die Verfahren jeweils durch Zahlung einer Vergleichssumme zu beenden.

In allen Fällen ging es um Jahrzehnte zurückliegende Fälle von Missbrauch durch katholische Geistliche. Alle Parteien hatten zugesagt, den Vorschlag zu prüfen. Das Gericht will seine Entscheidungen am 2. Juli verkünden.

Dem Vorschlag der 12. Zivilkammer gemäß sollte das Bistum in den einzelnen Fällen 110.000 Euro, 100.000 Euro sowie in einem dritten Fall zwischen 20.000 und 25.000 Euro zahlen.