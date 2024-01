Mit Salzkristall-Lampe erschlagen! So lange muss Angeklagte hinter Gitter

Bonn - Weil sie einen Mann (42) 2017 mit einer Salzkristall-Lampe erschlagen hatte, musste sich eine Niederländerin in Bonn (35) vor Gericht verantworten. Jetzt wurde sie verurteilt.

Die Angeklagte hatte insgesamt sechsmal auf den Kopf des 42-Jährigen eingeschlagen. Nun wurde sie zu einer Haftstrafe verurteilt (Symbolbild). © Bildmontage: Bernd Wüstneck/dpa, 123RF/liudmilachernetska

Das Bonner Landgericht verurteilte die Frau am Mittwoch wegen Totschlags zu fünf Jahren Haft.

Die Richter sahen es als erwiesen an, dass die Niederländerin dem 42-Jährigen 2017 in seiner Wohnung sechsmal mit der Lampe auf den Hinterkopf geschlagen hatte.

Zuvor hatte er laut Urteil mit Gewalt Sex von ihr gefordert. Die beiden kannten sich aus dem Drogenmilieu. Die Frau hatte im Prozess, der teilweise unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, ein Geständnis abgelegt.

Die Ermittler waren der Frau erst gut sechs Jahre nach der Tat auf die Spur gekommen, nachdem sie bei Utrecht einen Polizisten angegriffen hatte. Daraufhin musste sie eine Speichelprobe abgeben. Ein Abgleich in der DNA-Datenbank ergab eine Übereinstimmung mit einer an dem Tatort in Bonn gesicherten Spur.