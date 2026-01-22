Sehschwäche ausgenutzt: Mann ersticht seine Freundin (†30), weil diese den Sex kritisierte

Bonn - Wegen Mordes an seiner Lebensgefährtin hat das Bonner Landgericht einen 29-Jährigen zu lebenslanger Haft verurteilt.

Ein 29-jähriger Mann ist wegen Mordes an seiner fast blinden Lebensgefährtin (†30) zu lebenslanger Haft verurteilt worden. © Markus Böhm/NRWNews24

Die Kammer ging davon aus, dass der Angeklagte die 30-Jährige, die unter einer starken Sehschwäche litt und fast erblindet war, mit Vorsatz getötet und dabei ihre Arg- und Wehrlosigkeit ausgenutzt hatte. "Mit einem körperlichen Angriff hat das Opfer nicht gerechnet", hieß es im Urteil.

Nach der Verkündung im voll besetzten Gerichtssaal beruhigte die Mutter der Getöteten sich kaum. Minutenlang hielten sich die Eltern, die als Nebenkläger aufgetreten waren, aneinander fest.

Der Angeklagte - ein Informatiker - war nach Erkenntnissen des Gerichts im Mai 2025 mit einem Fleischermesser frontal auf die 30-Jährige zugegangen, die sich im Flur der gemeinsamen Wohnung aufgehalten hatte. "Kraftvoll" soll er auf die hilflose Frau eingestochen haben, bis sie zu Boden fiel. Danach stach er weiter zu.

Anschließend soll er sich zunächst umgezogen und dann die Polizei gerufen haben. Den Beamten erzählte er, es habe einen Überfall im Haus gegeben - dabei sei die Frau die Treppe hinuntergestürzt. Auf dem Weg zur Klinik verblutete die 30-Jährige.