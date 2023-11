Mutmaßliche Millionen-Räuber wieder auf freiem Fuß: Angeklagter setzt sich ins Ausland ab

Emmerich/Jelenia Góra - Nach dem spektakulären Millionen-Einbruch in das Zollamt Emmerich 2020 sind alle sieben Angeklagten gegen Kaution auf freiem Fuß - von einem der Männer fehlt zurzeit jede Spur.

Der Prozess wird in Polen geführt, wo die Angeklagten festgenommen worden waren. Nächster Verhandlungstag ist laut Gericht der 20. Dezember. Der Prozess läuft seit Anfang Juni.

Die Männer seien bereits vor Monaten aus der Untersuchungshaft freigekommen, bestätigte ein Sprecher des Bezirksgerichts im polnischen Jelenia Góra am heutigen Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Bei dem Einbruch sollen laut Ermittlungen drei Täter am Allerheiligen-Feiertag 2020 in das zu diesem Zeitpunkt unbewachte Amt am Niederrhein eingebrochen und mit knapp 6,5 Millionen Euro Beute verschwunden sein. Den Angeklagten drohen nach polnischem Recht Strafen von bis zu 15 Jahren Haft.