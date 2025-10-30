Mutter sperrt Tochter lange Zeit ein: Jugendamt handelt trotz Hinweisen erst Jahre später

Attendorn/Siegen - Rund drei Jahre nach der Entdeckung eines jahrelang von der Außenwelt isolierten Mädchens im nordrhein-westfälischen Attendorn hat das Landgericht Siegen die Anklage gegen die Mutter und die Großeltern zugelassen.

Das Landgericht Siegen hat inzwischen die Anklage gegen die Mutter und die Großeltern des Mädchens zugelassen. © Markus Klümper/DPA

Der Prozess soll Anfang 2026 beginnen, wie das Gericht am Mittwoch mitteilte.

Der Mutter des heute elfjährigen Mädchens wird laut Gericht Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht sowie Freiheitsberaubung, Entziehung Minderjähriger, Körperverletzung und Misshandlung von Schutzbefohlenen vorgeworfen.

Die Großeltern sind wegen Beihilfe angeklagt. Die Staatsanwaltschaft hatte schon vor einem Jahr Anklage erhoben, das Gericht hatte damals aber weitere Ermittlungen angeordnet. Nun wurde die Anklage zugelassen.

Die Mutter soll vorgetäuscht haben, mit ihrer Tochter - damals noch ein Baby - nach Italien ausgewandert zu sein.

"Tatsächlich soll sie sich zwischen Juli 2015 und September 2022 mit dem Kind in Attendorn in ihrem Elternhaus aufgehalten haben, wo sie die Tochter versteckt, isoliert und eingesperrt haben soll", teilte das Landgericht Siegen am Mittwoch mit.