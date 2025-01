Nach Attacke gegen Polizisten: Kein schnelles Urteil für "Mönch von Lützerath"

Loic Schneider (29, r.) gab zu, im Januar 2023 als Mönch verkleidet bei Protesten gegen die Räumung von Lützerath einen Polizisten in den Schlamm geschubst haben. © Oliver Berg/dpa

Der 29 Jahre alte Altenpfleger hatte im Januar 2023 in der Nähe des Braunkohletagebaus Garzweiler in der Ordenstracht eines Mönchs mehrere Polizisten in den knöcheltiefen Schlamm befördert. Videos davon verbreiteten sich in den sozialen Medien.

Vor dem Amtsgericht in Erkelenz ist Loic Schneider wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung angeklagt.

Dort beschrieb der Franzose aus seiner Sicht die Ereignisse während der Proteste an dem von Aktivisten besetzten Ort. Das Gericht wertete die 25 Minuten dauernden Ausführungen, die von einer Dolmetscherin übersetzt wurden, als Geständnis. Das bejahte der Angeklagte.

Die Identität des "Mönchs von Lützerath" war lange unbekannt. Denn sein Gesicht war unter einer großen Kapuze verborgen. Doch dann gab der Mann Interviews.

Vor dem Amtsgericht sagte er, der Großteil der Menschen, die seine Aktion an den Bildschirmen gesehen haben, hätte sie "amüsant" gefunden.