Obdachlosen angezündet und Tod in Kauf genommen: 33-Jähriger muss in den Knast!

Bonn - Nach einer Brand-Attacke auf einen Obdachlosen hat ein 33-Jähriger in Bonn nun eine saftige Gefängnisstrafe aufgebrummt bekommen.

Für das Gericht in Bonn war der Fall dem Strafmaß nach zu urteilen eine eindeutige Sache. (Symbolfoto) © Christoph Reichwein/dpa

Sechs Jahre und neun Monate muss der Litauer in den Knast, weil er am 18. Februar dieses Jahres einen befreundeten Obdachlosen im Vorraum einer Sparkasse angezündet hatte.

Sie hätten zuvor noch gemeinsam Flaschen gesammelt, mit dem Geld Getränke gekauft, sie geteilt und auch gemeinsam konsumiert. Zur Tatzeit hatte der 33-Jährige 2,5 Promille Alkohol im Blut.

Die Überwachungskamera der Bank hatte die gesamte Tat aufgezeichnet. Darauf war zu sehen, wie der 33-Jährige ein Stück Stoff oder Papier mit einem Feuerzeug angezündet und das brennende Material auf seinen schlafenden Bekannten geworfen hatte. Die Flammen griffen schnell auf die Isomatte des 42-Jährigen über.

"Was ich gemacht habe, ist mir selbst ein Rätsel", hatte er gesagt. Es tue ihm sehr leid, denn der 42-Jährige habe ihm nichts getan.